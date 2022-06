Tullner Taekwondoins räumen bei Landesmeisterschaften ab

Werbung

Sechzehn Tullner Taekwondoins konnten bei der steirischen Landesmeisterschaft nach langer Zeit wieder Turnierluft schnuppern. Mit über 120 Starts aus 15 Vereinen war die Meisterschaft ansprechend besetzt.

Erster Einsatz für fünf Neulinge

Neben den elf bereits erfahrenen Sportlern feierten fünf Nachwuchs-Athleten ihre Premiere außerhalb der Vereinsmatte. Alle fünf traten nur im Vollkontakt-Bewerb (Kyorugi) an. Drei davon, David Gugenberger, Simon Predota und Luigi Gligoric, trafen just in der gleichen Klasse, Schüler männlich -30 kg, aufeinander.

Wie schon wenige Wochen zuvor bei der Clubmeisterschaft fochten die drei Volksschüler den Gewinner unter sich aus. Simon Predota besiegte David Gugenberger im Halbfinale mit sechs Punkten Vorsprung. Im Finalkampf zwischen Simon und Luigi Gligoric konnte diesmal der siebenjährige Luigi die Oberhand behalten. Er erzielte neben einigen Körpertreffern mehrere hohe Kopftreffer am Helm von Simon. Diese gaben mit jeweils drei Punkten pro Treffer schließlich den Ausschlag und brachten Luigi Gligoric auf den obersten Stockerlplatz.

Auch die beiden weiblichen Neulinge, Marija Bojanic und Vivien Majcan, konnten sich über einmal Gold und einmal Silber freuen. Die erfahreneren Kämpfer Mathias und Johannes Lehner, Lena Edelmayer und Salma Saidi holten ebenfalls allesamt eine Medaille.

Lukas Gligoric holte bei seiner ersten Meisterschaft Gold und besiegte die Vereinskonkurrenz. Foto: privat

Johannes Lehner holt Doppel-Gold

Insbesondere Johannes Lehner, der in der Klasse Kadetten männlich -41 Kg antrat, fand rasch wieder zu seiner früheren Form zurück und sicherte sich in einem knappen Kampf die Goldmedaille gegen seinen größeren Gegner. Auch im Schattenkampf (Poomsae) griff er nach Gold. Bruder Mathias setzte sich im Poomsae gegen seine fünf Finalkontrahenten durch und landete ebenfalls an der Spitze. Im Vollkontaktkampf erreichte er Rang zwei.

Während im Kyorugi eine Mischung aus Routiniers und Neulingen an den Start ging, setzte Trainerin Margit Danek im Schattenkampf auf Kadersportler. Linda Daenike holte drei Medaillen für die Tullner, ebenso wie Marlene Rebensteiner, die sich mit zweimal Silber und einmal Bronze sehr gut schlug.

Neben der bereits erwähnten Goldenen von Johannes Lehner konnte auch Michael Stach in der Klasse Herrn -30 Jahre LK 2 eine Goldmedaille für die Tullner erringen.

„Wir sind mit 16 Sportlern, vier Coaches und drei Kampfrichtern zur Landesmeisterschaft angereist und kehrten mit 18 Medaillen, davon sechs Goldenen, heim. Noch dazu haben wir uns damit den zweiten Platz in der Vereinswertung Kyorugi und den dritten Platz in der Gesamt-Vereinswertung gesichert“, jubelt Coach Mohamed „Chili“ Saidi. „Da kann man schon von einem erfolgreichen Tag sprechen.“

Die nächsten Meisterschaften stehen bereits am Plan und auch in den Tullner Schulen wird man in den kommenden Wochen immer wieder Taekwondo schnuppern können.