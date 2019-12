Kein versöhnlicher Jahresausklang. Tulln verabschiedete sich mit einer Heimschlappe vom Grunddurchgang. Auch der entfesselt aufspielende Oliver Nikic konnte die Niederlage gegen keineswegs übermächtige Leobner nicht verhindern. Es war verkorkst. Tulln vergab die ersten drei Siebenmeter in Folge. Maximilian Nicolussi donnerte den Ball an die Latte, Andras Bozso und Patrick Nagy scheiterten am starken Leoben-Goalie Pazemeckas.

Es entwickelte sich eine beiderseits zerfahrene, fehleranfällige Partie. Tore waren Mangelware, es dauerte bis zur 29. Minute, bis die erste Mannschaft zweistellig war.

Oliver Nikic wurde nach 20 Minuten in die Schlacht geworfen. Er zog das Spiel an sich, nützte seine ersten drei Chancen zu drei Toren. Ihm und Mario Vivary, der einen Siebenmeter von Ribeiro parierte, war es zu verdanken, dass Tulln zwei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit ausgleichen konnte (9:9). Aber zu früh gefreut. Leoben drehte noch vor der Pause mit einem 3:0-Run den Spieß wieder um.

Das Minus-Drei hielt bis zum Schlusspfiff. Im Finish setzte Trainer Jörg Sibral alles auf eine Karte, forcierte eine doppelte Manndeckung. Aber auch das brachte nicht die erhoffte Wende.

Bundesliga Damen: TULLN - TRAUN 17:17. Die Gäste konnten sich bis auf vier Tore absetzen. Stefanie Reißner brachte Tulln in der 42. Minute zum ersten Mal in Führung, eine Minute vor Schluss warf Raphaela Kugler das 17:16. In der Schlusssekunde kassierte Tulln den Ausgleichstreffer.