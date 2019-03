Bundesliga Damen: TULLN - ADMIRA LANDHAUS 23:27. Zum Play-Off-Auftakt setzte es die erst zweite Saisonniederlage. Ohne die langzeitverletzte Bea Tataruch, Selina Zeh, die beruflich verhinderte Kerstin Schindl sowie die am Knie verletzte Viktoria Forster war Tulln erheblich geschwächt. „Uns haben drei Aufbau- und die Kreisspielerin gefehlt“, musste Trainer Zeljko Gasperov improvisieren.

Die Mannschaft war nicht eingespielt, der Start holprig, die Nervosität groß. Trotzdem kam Tulln, zwischenzeitlich schon mit fünf Toren in Rückstand gelegen, noch einmal auf 20:22 heran. Dann aber war die Aufholjagd vorbei, „es hat die Kraft gefehlt“. Auch die starke Torfrau Katharina Weber konnte die Niederlage nicht verhindern. „Wir haben gut gekämpft. Trotzdem: Wenn wir 80 Prozent unseres Potenzials bringen, gewinnen wir. Wir haben nicht einmal 50 gezeigt.“

Landesliga Herren: TULLN - PERCHTOLDSDORF 37:20. 0:1, 1:2 - das waren die einzigen Rückstande der überlegenen Tullner. Neun (!) verschiedene Torschützen zeugen vom guten Kollektiv. Erfolgreichster Werfer war Philipp Wottawa (sieben Treffer), Patrik Nagy machte das halbe Dutzend voll, je fünf Mal trugen sich die Talente Maximilian Wolffhardt und Lorenz Wutzl in die Schützenliste ein.

Trainer Jörg Sibral nutzte die zweite Halbzeit, um taktische Varianten auszuprobieren. So nahm Tulln bei Ballbesitz konsequent den Tormann aus dem Spiel. Bei 7:6-Überzahl bilanzierte Tulln klar positiv, „wir haben bestimmt zehn Tore geworfen“. Und nur zwei erhalten, indem Perchtoldsdorf den Ball ins leere Tor warf - ein Risiko, das der UHC freilich eingehen konnte. „Insgesamt hat es super funktioniert. In speziellen Situationen könnte das noch wichtig sein.“

Schließlich wurde Perchtoldsdorf mit 37:20 aus der Halle geworfen – mit exakt demselben Ergebnis, wie Tulln gegen Eggenburg ins Play-Off gestartet war. Tulln greift erst wieder am Sonntag, 24. März, ins Meisterschaftsgeschehen ein, wenn die SG Langenlois/Krems zu Gast ist. In der Regionalliga geht es am 7. April mit dem Auswärtsspiel in Graz weiter.

Jugend. Erfreuliche Nachricht vom Damen-Nachwuchs: U-15-Spielerin Hannah Ginsthofer wurde ins Nationalteam des Jahrgangs 2002 und jünger einberufen. Von 19. bis 24. März findet in Puchov/Slowakei ein Vier-Nationen-Turnier mit Länderspielen gegen Ungarn, Dänemark und die Slowakei statt.