Dieses Spiel wird noch länger in Erinnerung bleiben. Nicht etwa, weil Tulln einen Minus-drei-Pausenrückstand noch in einen Plus-drei-Sieg verwandelte. Nicht, weil Tulln den sechsten Sieg im sechsten Spiel landete.

Karl Stöger

Nein, die Schiris waren es, die Farbe ins Spiel brachten – Farbe im wahrsten Sinn des Wortes. Trainer Jörg Sibral sah die rote Karte – zum erst zweiten Mal in seiner Karriere. Patrick Prokop, dem man für die bevorstehende Regionalliga-Partie Spielpraxis geben wollte, sah direkt Rot. Er war nur fünf Minuten am Feld. „Eine grobe Fehlentscheidung“, ärgerte sich Sibral.

In der zweiten Halbzeit folgte eine regelrechte Flut an Zwei-Minuten-Strafen. In Summe gab es zehn Hinausstellungen für Tulln, acht alleine nach der Pause. Zwischenzeitlich standen nur zwei Tullner Feldspieler (plus Tormann) am Parkett. Im Spiel zwei gegen sechs, das immerhin 30 Sekunden dauerte, erreichten die Gäste ein Unentschieden!

Bundesliga Damen: FERLACH/FELDKIRCHEN - TULLN 32:19. Sie ist passiert, die erste Saisonniederlage. Das Gipfeltreffen des Ersten gegen den Zweiten – beide bis zu diesem Schlagerspiel noch ungeschlagen gewesen – endete mit einem klaren Heimsieg.

„Ich kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Wir haben leider einen schlechten Tag erwischt“, haderte Trainer Zeljko Gasperov insbesondere mit der Chancenauswertung. „Wir haben von der ersten Minute an viel verworfen, sechs, sieben Mal die Stange getroffen, sogar aus einem Siebenmeter.“ Die Angst vor dem Abschluss würde größer - ein Teufelskreis. „Wir haben oft die Torfrau angeworfen ...“ Ein Sonderlob verdienten sich - neben den starken Torhüterinnen - die Jungen. Kathi Schmied, Muriel Feigl & Co. sind ein Versprechen für die Zukunft und legten in der zweiten Halbzeit, in der sie viele Spielzeiten bekamen, Talentproben ab.

„Insgesamt war es aber nicht unser Tag. Aber keine Tragödie, es geht weiter.“ In Kärnten muss Verlieren erlaubt sein. „Das ist die beste Mannschaft der Liga.“ Tulln hofft auf Revanche: „Zuhause schaut es anders aus.“