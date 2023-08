Zwei Siege in den ersten Testspielen

Letzte Woche ging es bei den Damen des UHC Tulln endlich mit den Testspielen los. Die Truppe von Coach Patrick Salfinger wurde im Vergleich zur Vorsaison an einigen Positionen verändert, hat sich aber bereits gut gefunden.

Der erste Test fand in Tulln gegen das Team aus Stockerau statt, dem man auch im ersten Heimspiel der Saison gegenüberstehen wird. Dieser war bereits vielversprechend. Die Tullnerinnen dominierten die Begegnung ab der ersten Minute. In der Deckung wurde hochkonzentriert gearbeitet und offensiv wurde mit hohem Tempo gearbeitet, das Stockerau nur phasenweise mitgehen konnte. Das zeigte sich auch im Halbzeitstand von 17:10. Auch die zweite Halbzeit gehörte den Gastgeberinnen, die sich mit 34:24 durchsetzten. Coach Salfinger, der alle Spielerinnen zum Einsatz brachte, zeigte sich zufrieden: „Das war ein Test und das darf man nicht überbewerten, aber das war schon die Richtung, in die wir gehen wollen.“

Am Donnerstag folgte der Test gegen Eggenburg aus der 2. Liga. Da erwischten die Tullnerinnen keinen guten Start, waren ob der starken Gegenwehr der Mannschaft aus der 2. Liga auch etwas überrascht. Besonders in der Deckung mühte man sich vergebens ab und kassierte satte 21 Gegentore. Nach einem knappen Rückstand zur Pause (19:21) gelang es im zweiten Durchgang aber besser, die Gegnerinnen unter Kontrolle zu bringen und am Ende entschieden die Tullnerinnen die Offensivschlacht mit 42:33 für sich. Besonders im Gegenstoß und in der zweiten Welle war die Salfinger-Truppe nach der Pause überzeugend.

„Die Mannschaft harmoniert schon sehr gut und die Neuzugänge wurden schon gut eingebaut. Ein paar Spielerinnen kennen sich ja sogar von früher, was sicherlich hilft. Die Motivation ist voll da und die Stimmung passt. Es gibt natürlich noch kleine Abstimmungsfehler, das ist in dieser Phase aber normal und daran werden wir bis zum Ligastart noch arbeiten“, so Coach Salfinger.