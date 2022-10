Teilnehmer in Tulln schafften 226,67 Kilometer in 24 Stunden

Werbung

Ultrarunning ist keine Sportart, die man so nebenbei macht, dafür muss man brennen und das Laufen lieben. Eine definitive Grenzwerterfahrung legten am Wochenende vom 01.10. auf den 02.10. ungefähr 110 Starterinnen und Starter beim ersten Tullner Ultrarunfestival hin. In 4 Bewerben konnte man in der Staffel oder im Alleingang antreten. Gelaufen wurden 3, 6, 12 oder 24 Stunden. Ziel war es in dieser Zeit die meisten Kilometer zurückzulegen.

Die Besonderheit an dieser Veranstaltung: Die wunderschöne Location im Tullner Aubad durch welche die 1.266,28 Meter lange Strecke führte. Diese wurde bis zu 24 Stunden lang im Kreis gelaufen.

Versorgt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Team rund um die Organisatoren Manuela und Peter Rabong, die sich auch einige Partner mit ins Boot holten, um den Sportlerinnen und Sportlern ein möglichst professionelles Umfeld zu bieten.

Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Sagenhafte 226,67 Kilometer legte Stefan Wilsdorf vom SV Motor Königsee innerhalb von 24 Stunden zurück und holte sich mit diesen 179 Runden den Gesamtsieg vor Andreas Michalitz, der es in dieser Zeit auf 207,89 Kilometer brachte. Das Stockerl wurde von Thomas Kornexl komplettiert, der 188,87 Kilometer abspulte.

Stärkste Dame wurde Ursula Finster vom Team Vegan.at die nach 136 Runden (172,76 Kilometer) ins Ziel kam, gefolgt von Eva Fazekas Nagy-Varga mit ihren 112 Runden (141,83 Kilometer) und Daniela Dilling die es auf 99 Runden (125,43 Kilometer) brachte.

Der Lauf wurde zusätzlich auch vom Österreichischen Leichtathletikverband als letzte Station des Österreichischen Ultraulauf-Cups anerkannt, wodurch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit hatten im Ranking des österreichischen Bewerbs den einen oder anderen Punkt zu ergattern.