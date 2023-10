Für Grafenwörth wird die Luft immer dünner

Noch vier Runden hat der USC Grafenwörth zu absolvieren, bevor es in die Winterpause geht. „Endlich“, wie sich wohl so mancher Fan und Spieler in der aktuellen Situation denken wird. Denn die Grafenwörther halten nach zehn gespielten Runden noch immer nur bei einem Punkt.

Spielertrainer Martin Steiner macht zwar das beste aus er Situation, schaut aber aktuell eher auf die spielerischen Fortschritte, als auf die Tabellensituation. Doch irgendwann wird man sich auch über das Thema Klassenerhalt tiefergehende Gedanken machen müssen.

„Defensiv war das eine klare Steigerung zur Vorwoche. Jetzt müssen wir versuchen, vorne effektiver zu werden, um mehr Tore zu schießen“, gab Steiner nach der Niederlage gegen Schweiggers die Marschroute vor und traf den Nagel damit auf den Kopf.

Grafenwörth braucht dringen Tore und die am besten schon in den nächsten Wochen. Mit Amaliendorf und Groß Gerungs hat man Gegner aus dem unteren Tabellendrittel vor der Brust. Punkte wären hier Gold wert. In drei Wochen wartet dann Gablitz. Da werden die Trauben wohl deutlich zu hoch hängen. Zum Abschluss der Herbstrunde geht es noch daheim gegen St. Bernhard. Sollte es Grafenwörth endlich gelingen, gleichzeitig in der Defensive stabil und in der Offensive gefährlich zu werden, dann ist noch Zeit für den Turnaround. Auch wenn die Uhr fleißig vor sich hin tickt.