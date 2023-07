Drei Ansätze

Die Transferzeit ist beendet und bei den Bezirksvertretern in der 1. Klasse Nordwest-Mitte hat es viele Veränderungen gegeben. Ein Überblick:

Ruppersthal geht seinen Weg weiter

Mit drei Abgängen hat Ruppersthal für seine Verhältnisse fast schon viele Abgänge. Andre Hofer wurde bereits während der Saison ziehen gelassen und auch Branislav Hulak wird nicht mehr dabei sein. Der schmerzhafteste Abgang ist aber Andreas Wimmer, wie sportlicher Leiter Josef Lukas gesteht: „Er ist einer unserer stärksten Spieler und ein echter Ruppersthaler, aber Absdorf hat ihm ein Angebot gemacht und wir wollten ihm die Chance, in der 2. Landesliga zu spielen natürlich nicht verbauen.“ Der sportliche Leiter hält sein Team aber dennoch für gut aufgestellt. „Ich denke, dass wir so gut sein werden wie letzte Jahr und unsere Chancen haben werden. Die Zugänge haben viel Qualität“ Dass der Großteil der Mannschaft seit Jahren die Treue hält, führt er auf das gute Klima im Team und im Verein zurück.

Großer Umbau in Atzenbrugg/Heiligeneich

Als das Gegenstück zu Ruppersthal könnte man Atzenbrug/Heiligeneich bezeichnen. Markus Gartner, dem sportlichen Leiter gelang eine starke Transferzeit. Die Königstransfers sind wohl Maximilian Müllner und Jürgen Sprengnagel die viel Qualität in die Mannschaft bringen, die zusätzlich noch einige Qualitätsspieler aus dem Bezirk verpflichten konnte. Realistisches Ziel ist ein Platz unter den besten fünf Mannschaften.

Kirchberg auf dem Mittelweg

Ebenfalls positiv fällt das Resümee in Kirchberg am Wagram/Altenwörth aus. Alle Zugänge waren bei ihren Teams gesetzte Spieler, die die Abgänge von Kastrati und Co. auf jeden Fall wettmachen sollten. „Außerdem setzen wir viel auf unsere starken Nachwuchsspieler. Die werden schon jetzt in der Vorbereitung und auch in den nächsten Jahren immer mehr in die Verantwortung genommen und sind sehr vielversprechend“, so der sportliche Leiter Robert Weber.