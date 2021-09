Über 50 Teilnehmer traten bei den Landesmeisterschaften im klassischen Wasserski in Lungau an, die vom WSC Tulln veranstaltet wurden. Die Starter kämpften in den Kategorien Slalom und Trickski als Kombinationswertung um den NÖ-Landesmeistertitel.

In der U17 dominierte Lea Schraml (WSC Tulln), in der U14 Magdalena Pfaller vom HSV Krems und bei den Burschen Alexander Hofer (WSC Tulln). Auch in der Klasse U10 holte mit Pauli Sassmann ein Tullner die Goldmedaille.

„Unsere Kinder und Jugendliche haben auch diesen Sommer extrem viel dazugelernt“, freut sich WSC-Obmann Franz Hebenstreit senior.

Landesmeisterin in der Allgemeinen Klasse Damen wurde einmal mehr Katharina Haselsteiner (WSC Tulln). Ihr war der Sieg in beiden Einzelwertungen und damit der Kombination nicht zu nehmen.

In der Allgemeinen Klasse Herren setzte sich Reinhard Pfaller (HSV Krems) gegen Christoph Wondracek und Gerald Jonas (beide WSC Tulln) in beiden Einzelwertungen durch und kürte sich damit zum Landesmeister.