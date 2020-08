Die zehntägige Quarantäne ist für die Herren des UHC Tulln vorbei. Mario Vizvary und Nikola Aljetic werden nicht mehr zurück kehren. Sie beenden wegen Corona aus beruflichen Gründen ihre Karriere. Trainer Zeljko Gasperov muss die Entscheidung akzeptieren, zeigte sich aber irritiert. „Wenn alle berufstätigen Spieler aufhören, gibt es keine Bundesliga mehr …“

Vizvary rechtfertigt sich: „Ich habe lange überlegt. Aber unter diesen Voraussetzungen geht es für mich nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, in Quarantäne gehen zu müssen, und möchte es nicht darauf ankommen lassen. Der Beruf geht vor“, so der 36-jährige Bautechniker.

Am Freitag und Samstag absolvierte die Mannschaft nach der Zwangspause ihre ersten Trainings, am Mittwoch (18.30 Uhr in Tulln) und Freitag testet Tulln gegen Horn.

Am Donnerstag, 27. August, werden die Damen- und Herrenmannschaften des UHC Tulln offiziell vorgestellt. Die Damen bestreiten um 18 Uhr ein Testspiel gegen WAT Fünfhaus, die Mannschafts-Präsentationen sind im Anschluss um 19.30 Uhr angesetzt. Fans aufgepasst: Aufgrund der aktuellen Covid-19-Richtlinien ist in der Sporthalle ein Mund-Nasenschutz erforderlich.

Am 5. September fällt der Startschuss zur neuen Saison. Tullns Herren treffen auswärts auf die Fivers 2. Auch in der zweiten Runde muss der UHC in der Fremde antreten (12. September, Vöslau).