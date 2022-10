Tullner Gladiator am Nationalfeiertag: Die Spannung steigt

Werbung

Die Vorbereitungen auf den Tullner Gladiator am 26. Oktober laufen aktuell auf Hochtouren. Das Organisationsteam der Sportunion Tulln rund um Obmann Johannes Blauensteiner freut sich bereits, wenn es endlich losgehen kann. Bis dahin gibt es aber noch viel zu erledigen, denn in den kommenden Tagen startet der durchaus aufwendige Aufbau der 800 Meter langen Strecke mit den zu überwindenden Hindernissen.

Neben einer Containerbrücke müssen rund 300 Autoreifen, diverse Betonelemente, eine 30m lange Wasserrutsche, rund 60 Absperrgitter und etwa 250 Strohballen in Position gebracht werden. Weiters wird in einem beheizten Veranstaltungszelt für das leibliche Wohl der Athletinnen und Athleten und der Zuschauerinnen und Zuschauer gesorgt werden.

Spätentschlossene haben übrigens noch am Wettkampftag selbst ab 8 Uhr im besagten Veranstaltungszelt die Möglichkeit der Nachnennung für den Wettkampf. Die Teilnehmerzahl ist allerdings limitiert. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, meldet sich daher am besten noch bis zum 23. Oktober über www.tullnergladiator.at an und sichert sich somit einen Fixplatz.

Um 10 Uhr starten die Vorläufe, bei der sich die Spreu vom Weizen trennen wird und um 11:30 Uhr startet die Qualifikationsrunde für das Halbfinale, das ab 13 Uhr ausgetragen wird. Um 14 Uhr geht der Gaudigladiator über die Bühne bei dem eher ausgefallen Kostüme und der Spaß im Vordergrund stehen, bevor um 15 Uhr das große Finale folgt, bei dem der anspruchsvolle Kurs gleich vierfach bewältigt werden muss und um 16.30 Uhr schließt die Siegerehrung das Event ab.