Heimvorteil ausgespielt

Am Wochenende fanden in Tulln die NÖ-Landesmeisterschaften im Wakeboarding statt. Acht Tullner Sportler traten dabei gegen die landesweite Konkurrenz an.

Bei hervorragenden Bedingungen am Wasser, perfektem Wetter und einer großen Zuschauerzahl kürte sich Julia Klammer in der allgemeinen Klasse der Damen zur Landesmeisterin. Auf dem zweiten Platz landete Julia Pavla Krippl, ebenfalls vom WSC-Tulln. Den dritten Platz auf dem Podest schnappte sich die marbacherin Alexandra Parteder, während Celina Bock (ebenfalls WSC-Tulln) sich mit dem etwas undankbaren vierten Platz begnügen musste, aber durchaus eine Talentprobe abgab.

In der Juniors-Klasse für Jugendliche bis 17 Jahre belegte der Tullner Fabian Niebauer den ersten Platz und sicherte sich damit den Landesmeistertitel. Im war Daniel Chadt dich auf den Fersen und das Podest kompletierte Niklas Huber vom WSC-Marbach.

Auch in der allgemeinen Klasse der Herren durften die Gastgeber sich über einen Sieg freuen. Max Negrin konnte sich hier durchsetzen, gefolgt von seinen Vereinskollegen Emanuel Ott und Hubertus Mayerhofer.

Bei den Masters setzte sich Johannes Hager vom MSC-Korneuburg vor Florian Gruber (WSC-Marbach) und Emanuel Lechner (MSC-Danubia) durch.

„Wir sind sehr stolz auf die Erfolge unserer Teilnehmer, die vor einem großen heimischen Publikum ihre Leistungen zeigen konnte. Vielen Dank an die zahlreichen Unterstützer des Wasserskiclubs sowie unseren Ausstellern mit vielen Produkten und Accessoires, die eine wunderbare Veranstaltung möglich gemacht haben“, freuen sich die Organisatoren Emanuel Ott und Beatrice Spielauer.