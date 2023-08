Nachwuchshelden des WSC Tulln

„Ich bin vom tollen Vereinsklima des WSC Tulln begeistert“, meinte ASVÖ-NÖ-Präsident Conrad Miller und führte weiter aus: „Dem Verein ist die Jugendarbeit ein großes Anliegen. Die nationalen und internationale Erfolge sind dem WSC genauso wichtig wie der Breitensport.“

Quartett soll an die Spitze

Im Rahmen des dreitägigen Ferienspiels im Zuge des Tullner Aktiv-Sommers wurde nicht nur der Verein lobend erwähnt, sondern vier Nachwuchs-Talente zu „Heroes“ ernannt: Paul Pfennigbauer, Paul und Max Sassmann sowie Magdalena Pfaller. Auch Obmann Franz Hebenstreits Engagement wurde besonders hervorgehoben. Er fungiert als Trainer und Bootsfahrer auf der Donau bzw. in Langau.

„Wir haben 160 aktive Mitglieder und ich freue mich vor allem über die Qualität unserer vier Talente, die im Vorjahr bei den österreichischen Meisterschaften auf dem Podest landeten. Ich möchte sie an die ÖWWV-Spitze bringen. Ob sie dann auch international starten wollen und können, ist den Sportlerinnen und Sportlern sowie deren Eltern überlassen“, sagt Hebenstreit.

Er meint damit insbesondere den Racer Paul Pfennigbauer. Dieser wurde als Zwölfjähriger rot-weiß-roter U-14-Meister und landete heuer in Hollenburg bei Krems bereits auf Platz drei im U14-Europacup.

Dazu kommt das klassische Trio bestehend aus Paul Sassmann, der am Wochenende in Steyregg (OÖ) österreichischer U-12-Meister im Slalom und im Trick wurde. Sein Bruder Max fuhr jeweils zu Silber wie auch Magdalena Pfaller. Das Trio trainiert am Bojenkurs in Langau und kämpft im Rahmen der Staatsmeisterschaften am kommenden Wochenende in Fischlham (OÖ) um mögliche U-14-EM-Tickets.