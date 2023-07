Wasserskislalom: Persönliche Rekorde und Spitzenplätze

Alexander Vondrak, Paul und Maximilian Sassmann und Magdalena Pfaller vertraten zuletzt den Wasserskiclub Tulln bei einem hochkarätig besetzten internationalen Wasserskiwettbewerb im Trainingszentrum Raasdorf bei Wien.

Die jungen Talente waren in der Slalom-Disziplin am Start und zeigten in insgesamt vier Runden ihr Können. In dieser Disziplin geht es darum, bei hoher Geschwindigkeit sechs Bojen zu umfahren. Wenn der Läufer bei 55-58km/h angekommen ist und diese Geschwindigkeit durchfährt, wird die Leine schrittweise verkürzt. Je kürzer die Leine wird, desto schwieriger wird es die Bojen zum umfahren. In der U12-männlich dominierte Paul Sassmann mit einer neuen persönlichen Bestleistung von einer Boje mit 14 Metern Seillänge, bei einer Bootsgeschwindigkeit von 52km/h. Sein Bruder Maximilian erreichte mit zwei Bojen bei 18 Metern Seillänge und ebenfalls 52km/h den dritten Platz. Er stellte damit auch gleichzeitig eine neue persönliche Bestleistung auf. Alexander Vondrak schnupperte hingegen erstmals Wettkampfluft und darf auf die erstmalige Absolvierung des Slalomkurses in einem Wettbewerb stolz sein. Bei den U14-Mädchen trat Magdalena Pfaller an. Bei einer Bootsgeschwindigkeit von 52km/h erreichte sich mit vier Bojen an 18 Metern Seil ebenfalls eine persönliche Bestleistung und den zweiten Platz in ihrer Klasse. „Ich freue mich immer die anderen Wasserski-Kinder aus Österreich zu sehen. Wir sind am Wasser zwar Konkurrenten, aber am Land Freunde, die Älteren geben mir Tipps und unterstützen mich, und freuen sich mit mir, das finde ich sehr cool“, strahlte Maximilian Sassmann nach dem Rennen. „Die Leistungen unserer Jugendlichen liegen über dem österreichweiten Durchschnitt, unsere jungen Sportler lassen große Erfolge bei den Österreichischen Jugendmeisterschaften in Oberösterreich Ende Juli erwarten“, freut sich Trainer und Obmann Franz Hebenstreit sen. vom Wasserskiclub Tulln. „Für unsere Jugendlichen waren die neuen persönlichen Bestleistungen und die guten Platzierungen ein enormer Motivationsschub, zu denen der gesamte Verein gratuliert!“