Jubel, Abschied, Tränen bei der Meisterfeier der Tullnerinnen

Eine ganz Große des Tullner Handball-Sports beendete am Samstag ihre unglaubliche Karriere. Den ersten Siebenmeter, den ihr Viki Hopfeld angeboten hatte, lehnte sie noch dankend ab.

Den allerletzten indirekten Freiwurf nach der Schlusssirene nahm sie – und warf den Ball in hohem Bogen Richtung eigenes Tor. Um dann unter Tränen feste „Drücker“ von Trainer Patrick Salfinger und ihren Mitspielerinnen entgegen zu nehmen.

Klar, dass sie vor der emotionalen Pokalübergabe zur besten Spielerin ihrer Mannschaft gewählt wurde. Die Rede ist von Beate Vizvary, die bald ihren 40. Geburtstag feiern wird. Mit ihrem Rücktritt geht eine Ära zu Ende.

Letzte Tullner WHA-Mannschaft gratulierte Nachfolgerinnen

„Ich bin bei allen drei Aufstiegen in die WHA dabei gewesen“, weiß Vizvary, die Frau an der Seite von Hans Schmölz – einer der allerbesten Handballer, die der UHC Tulln hervor gebracht hat.

Die Tullner Damen beendeten die Saison so, wie es sich für einen Meister und Aufsteiger in Österreichs 1. Liga gehört: mit einem Sieg. Perchtoldsdorf war aber ein lästiger Gegner, der viel Gegenwehr leistete und bis eine Viertelstunde vor Schluss in Führung lag. Kerstin Schindl und Julia Sobotka warfen Tulln in Führung, die dank Torfrau Nadine Bormann, die im Finish wichtige Bälle parierte, bis zum Schluss hielt. Dann kannte der Jubel keine Grenzen.

Sport-Landesrat Jochen Danninger gratulierte dem UHC Tulln ebenso („Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf! Ihr seid einfach super!“) wie Bürgermeister Peter Eisenschenk. „Viele von euch haben Wasser in den Augen. Tränen sind völlig berechtigt. Denn es ist wichtig, den Erfolg zu begreifen und zu erleben!“ Und weiter: „Eines zeichnet den UHC Tulln über Jahrzehnte aus: Der Verein ist eine große Familie!“

Und weil der UHC eben wie eine Familie ist, wurden zur Medaillen- und Pokalübergabe durch Hannes Sykora (Vizepräsident des Landesverbandes) auch Spielerinnen der letzten WHA-Mannschaft (bis 2012) aufs Parkett geholt, die ihren Nachfolgerinnen herzlich gratulierten.

Die zahlreich gekommenen Handballfans gaben Standing Ovations. Im Publikum als Ehrengast anwesend war auch EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner, der seine großartige Funktionärs-Karriere beim UHC Tulln begonnen hatte.

Torfrau Weber, Coach Salfinger und sonst nur Tullnerinnen

Sportstadtrat Wolfgang Mayrhofer feierte ebenso mit dem UHC. „Was mich besonders freut: Dass der Aufstieg mit nur Tullnerinnen gelungen ist.“ Tatsächlich rekrutiert sich der ganze Kader ausschließlich aus waschechten Eigenbauspielerinnen – mit einer Ausnahme: Kathi Weber. Die aus St. Pölten gekommene Torfrau feierte nach langer Pause ihr Comeback.

Von St. Pölten war auch Trainer Patrick Salfinger zum UHC gestoßen. „Ich bin überglücklich. Bis auf die zwei Ausreißer (Niederlagen gegen Graz und Perchtoldsdorf; Anm.) war es eine perfekte Saison. Wir haben immer an uns geglaubt. Das ist unsere große Stärke, die wir auch im heutigen Spiel gezeigt haben.“

Die Damen des UHC Tulln jubeln über den Meistertitel und Aufstieg in Österreichs 1. Liga. Fotos: Wolfgang Stritzl Foto: Wolfgang Stritzl

Drei weitere Spielerinnen wurden nach dem Spiel verabschiedet: Julia Sobotka, Lea Büchl, die am Samstag ihren 18. Geburtstag feierte, und Alejsa Bardho.

Die ersten drei Neuzugänge stehen schon fest. Nach Lisa Felsberger und der Ungarin Petra Nagy kommt auch Elena Fidesser von WHA-Absteiger Eggenburg nach Tulln. „Die WHA wird eine Riesen-Herausforderung.“