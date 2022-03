Tulln schloss den Grunddurchgang mit einer blütenweißen Weste ab. Im 14. Spiel feierte der überlegene Tabellenführer den 14. Sieg. 110 Tore hat Tulln mehr erzielt als kassiert.

Salfinger: „Die erste Halbzeit war ein Kracher“

Die Heimischen warfen sich gegen St. Pölten schnell eine komfortable Führung heraus, die bis zur Pause auf sieben Tore anwuchs. „Die erste Halbzeit war ein Kracher“, freute sich Trainer Patrick Salfinger, der auf fünf, sechs Spielerinnen verzichten musste, darunter auf beide Sobotka-Schwestern, Hannah Ginsthofer und Torfrau Kathi Weber. Ihr Ersatz Valentina Hernach war erneut ein starker Rückhalt ihrer Mannschaft.

Kerstin Schindl war die einzige Rückraumspielerin auf der Bank, und Routinier Beate Vizvary musste in der Deckung praktisch durchspielen.

Die erste Halbzeit war hui, die zweite allerdings eher pfui. „Wir haben einen riesigen Hänger gehabt.“ Eine Erklärung dafür hatte Salfinger nicht. St. Pölten kam immer näher und hatte sogar noch die Chance aufs mögliche 24:24. Tulln rettete den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Die Punkte gegen St. Pölten zählen doppelt. So nimmt Tulln das Play-Off mit einem Vorsprung von fünf Punkten in Angriff. Bei einer Niederlage gegen den schärfsten Verfolger wären es nur drei gewesen. Tulln steht mit einem Bein in der WHA. Das Meister-Play-Off startet schon am Samstag — mit dem Auswärtsspiel in St. Pölten.