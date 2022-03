Tullns Handball-Damen dürfen den Meister-Sekt kalt stellen

Werbung

Die Meisterschaft ist binnen einer Woche entschieden worden! Tulln steht als Meister praktisch fest. Tulln gewann auch das zweite Spiel in Folge gegen St. Pölten. Und wie schon sieben Tage zuvor endete der Schlager abermals mit einem hauchdünnen 24:23-Sieg.

Wie wichtig die beiden Erfolge gegen den direkten Konkurrenten sind, zeigt folgende Rechnung: Hätte Tulln die Spiele gegen den schärfsten Verfolger verloren, wäre der Vorsprung auf St. Pölten auf nur einen Punkt geschmolzen. So aber ist Tulln um sieben Punkte vorne und nur noch in der Theorie von Platz eins zu verdrängen.

Und: Sollte Tulln am kommenden Samstag gegen Graz gewinnen und St. Pölten gegen Pechtoldsdorf verlieren, ist Tulln auch rechnerisch neuer Meister und Aufsteiger in die WHA!

In der siebenten Minute ging St. Pölten das letzte Mal in Führung (4:3). Tulln baute den Vorsprung bis zur Pause konsequent aus (16:10). Dann wurde es spannend. „Wir haben in der zweiten Halbzeit unnötig hektisch begonnen und drei, vier unnötige Fehler gemacht“, ärgerte sich Trainer Patrick Salfinger, der beim Stand von 14:17 Time-out nahm.

Ab dem 14:19 schlichen sich wieder Fehler ein. Fünf Minuten vor Schluss stand es 22:22. Beim Stand von 23:23 vergab Viktoria Hopfeld einen Siebenmeter. Der Abpraller kam aber zu Raphaela Kugler, die zum siegbringenden 23:24 verwertete.