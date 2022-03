Tullns Handball-Damen spielen in einer eigenen Liga

Tulln eilt in Österreichs 2. Liga von Sieg zu Sieg. In Hollabrunn war es der schon 13. in Folge.

Ab der zwölften Minute lag Tulln nie mehr in Rückstand, ab der 22. bauten die Heimischen ihren Vorsprung konsequent aus.

„Zu Beginn war es schwierig“, ärgerte sich Trainer Patrick Salfinger über technische Fehler und eine mittelmäßige Chancenauswertung. Was hinzu kam: „Die langen Angriffe Hollabrunns haben das Spiel sehr langsam gemacht.“

Nach der Pause drückte Tulln aufs Tempo und machte aus der Deckung heraus schnelle Tore. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Das Ergebnis (27:14) passt.“

Zu einem perfekten Grunddurchgang ohne Punkteverlust fehlt nur noch ein Sieg gegen St. Pölten. Das Nachtragsspiel gegen den schärfsten Verfolger findet am Samstag, 12. März, statt. Am kommenden Wochenende ist Tulln spielfrei.