Tullns Handballerinnen stehen vor dem Titel

Es war ein perfekter Samstag. Selbst kehrte Tulln nach zuletzt zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück. Und drei Stunden später ging Graz, der größte Konkurrent im Titelkampf, gegen Perchtoldsdorf als Verlierer vom Platz.

Damit steht fest: Tulln braucht gegen Graz oder Perchtoldsdorf nur noch einen Punkt, um den Aufstieg in die WHA zu realisieren! Den ersten Matchball hat Tulln in der Steiermark am 15. Mai, den zweiten am 21. Mai, wenn die große Meisterfeier stattfinden soll.

„Wir haben uns selbst viel Druck gemacht und nervös und ungeduldig in der Deckung begonnen“, weiß Trainer Patrick Salfinger.

Zur Pause führten die Landeshauptstädterinnen mit 12:9. Tulln kam stark verbessert aus der Kabine und drehte mit einem 5:0-Run den Spieß um. Es folgten mehr als zehn Minuten, in denen Tulln keinen Gegentreffer kassierte (von 14:14/37. Auf 20:15/50.). „Unsere Deckung war in dieser Phase extrem stark!“