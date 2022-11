Tullns Handball-Damen: Schwere Beine nach sieben Stunden im Bus?

Werbung

Die Länderspielpause ist vorbei. Der UHC Gartenstadt Tulln fiebert dem bevorstehenden Auswärtsspiel in Dornbirn entgegen. Am Samstag geht es ins Ländle. „Es ist immer eine Herausforderung, nach sieben Stunden Busfahrt am Spielfeld zu stehen“, befürchtet Trainer Patrick Salfinger schwere Beine.

Dornbirn ist noch punkteloses Schlusslicht, während Tulln zuletzt mit dem ersten Saisonsieg (27:25 in Korneuburg) viel Selbstvertrauen getankt hat. Salfinger warnt allerdings davor, den Gegner zu unterschätzen. „Dornbirn ist heiß darauf, erstmals Punkte zu machen.“

Auch die Ergebnisse mahnen zur Vorsicht: „Die Vorarlbergerinnen haben viele Heimspiele nur knapp verloren. Wir müssen zu 100 Prozent bei der Sache sein, um mit Punkten nach Hause fahren zu können. Natürlich rechnen wir uns Chancen aus. Einfach wird es wie immer aber nicht.“

Tulln nützte die vierwöchige Meisterschaftspause für ein Testspiel. Der Probegalopp gegen Hollabrunn wurde deutlich gewonnen.

Mit Ausnahme von Jojo und Vici Forster sowie Kerstin Schindl, die Polizeidienst versieht, kann der UHC, was den Kader betrifft, aus dem Vollen schöpfen. Verlieren ist für Tulln verboten, im besten Fall gelingt es, den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf vier Punkte auszubauen.