Tullnerinnen überraschten Hypo mit Blitzstart

Diese erste Viertelstunde macht Mut. Tulln spielte als krasser Außenseiter bei Österreichs Serienmeister Hypo NÖ großartig mit, führte sogar mit zwei Toren (0:2, 2:4, 5:7).

„Das waren die besten Minuten, die wir je gegen Hypo gespielt haben“, verteilte Obmann Günter Grossberger, der anstelle des erkrankten Trainers Patrick Salfinger als Coach aushalf, ein Pauschallob. Das Erfolgsrezept klingt einfach: „Vollgas spielen, zu hundert Prozent reinhauen und das spielen, was wir können.“

Es kam aber, wie es kommen musste. Es schlichen sich Fehler ein, welche die (Halb-) Profi-Mannschaft aus der Südstadt eiskalt ausnützte. „Wir waren im Kopf um eine Sekunde zu langsam und der Gegner um drei Schritte vorne. Wir sind in Konter gelaufen.“

Handball Rekordmeister Hypo NÖ schlägt Aufsteiger UHC Tulln

Trotzdem überwiegt das Positive. „Wir müssen die ersten 20 Minuten in Erinnerung behalten!“ Aus dem guten Kollektiv ragte Raphaela Kugler mit acht Toren heraus. „Sie hat eine Bomben-Partie gemacht und ist im Moment in Top-Form.“

Am kommenden Wochenende ist die WHA spielfrei. Weiter geht es für Tulln am 8. Oktober mit dem Auswärtsspiel in Ferlach.

Dass Tulln noch keinen Punkt hat, ist kein Grund zur Besorgnis und der schweren Auslosung geschuldet. „Die schlagbaren Gegner haben wir erst am Ende des Grunddurchgangs. Bis dahin gilt es, die Stimmung hochzuhalten und in kein Loch zu fallen. Wenn wir so weiter spielen, müssen wir uns keine Sorgen machen!“