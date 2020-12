Österreichs 2. Handball-Liga, die unter dem Namen „spusu Challenge“ firmiert, hat den Spitzensport-Status bekommen. Damit verknüpft jede Menge Corona-Auflagen in Form eines umfassenden Präventionskonzepts, aber auch die Möglichkeit, in Zeiten von Lockdowns wieder zu trainieren und zu spielen.

Diese Corona-Auflagen muss Tulln erfüllen

Die Mannschaft muss vor dem ersten Training durchgetestet sein, auch vor dem ersten Spiel ist ein Corona-Test vorgeschrieben. Mindestens ein Mal pro Monat werden alle Spieler zu einem Nasen-, oder Rachenabstrich gebeten. „In der Praxis ist dies aber natürlich öfter der Fall“, weiß Jörg Sibral, beim ÖHB für den Spielbetrieb zuständig.

Auch bei geltenden Ausgangsbeschränkungen sind Fahrten zum Trainings- und Spielort erlaubt. Erkrankt ein Spieler an Corona, müssen die Klubkollegen zwar in Quarantäne, dürfen aber an Trainings und Spielen teilnehmen – sofern sie sich zuvor „freigetestet“ haben, also negativ sind.

Für die Einhaltung der Bestimmungen muss jeder Verein ein einen „Corona-Beauftragten“ namhaft machen. Beim UHC Tulln übernimmt Günter Grossberger diese Funktion.

Der Erhebung zum „Spitzensport“ ist ein entsprechender Antrag beim Ministerium vorausgegangen. Diesem wurde vor allem aus zwei Gründen stattgegeben, wie Sibral weiß: „Einerseits spielt die 2. Liga Bundesländer-übergreifend, und andererseits nehmen die Vereine der spusu-Challenge auch am ÖHB-Cup teil.“

Notwendig war natürlich auch eine Zustimmung aller betroffenen 2.-Liga-Vereine. „Wir haben den Klubs genügend Zeit gegeben, darüber nachzudenken und das Präventionskonzept zu studieren.“ Schließlich sprachen sich alle Vereine für eine Fortsetzung der Meisterschaft unter den neuen Bedingungen aus.

Ein positiver Corona-Fall innerhalb der Mannschaft wäre mit spürbaren Mehrkosten für den betroffenen Verein verbunden. „Denn dann muss deutlich mehr getestet werden.“ Auch drei positive Corona-Fälle pro Mannschaft sind kein Grund, ein Meisterschaftsspiel abzusagen, sofern die restlichen Spieler negativ getestet werden. „Und wenn es ausgerechnet die Leistungsträger erwischt, kann es für den Verein natürlich bitter sein.“

Die Herren des UHC Tulln befinden sich seit zweieinhalb Wochen voll im Training. „Wir trainieren jeden Tag, auch am Montag, Dienstag und Mittwoch vor Weihnachten“, so Trainer Zeljko Gasperov. „Alle sind voll motiviert, fit und gesund.“ Alle bis auf eine Ausnahme: Mathias Riedlmayer zog sich im Heimspiel gegen Hollabrunn, beim ersten Saisonsieg (24:22), einen Kreuzbandriss zu. Die Knie-OP verlief erfolgreich, eine sechsmonatige Pause ist aber fix.

Mislav Nenadic und Milan Cucuz verbringen die Weihnachtsfeiertage in ihrer Heimat und werden am 8. Jänner wieder in Tulln erwartet. Emir Djulovic befindet sich schon länger wieder in Montenegro und reist am Anfang Jänner nach Österreich. Nikola Zakula bleibt in Tulln.

Tulln startet mit drei Heimspielen ins Jahr

Das Programm im Jänner steht bereits. Am 8. und 12. Jänner testet Tulln gegen Hollabrunn. In die Meisterschaft startet der UHC mit drei Heimspielen in Folge: am 16. Jänner gegen die Fivers 2, am 20. Jänner im Nachtragsspiel gegen HIB Graz und am 23. Jänner gegen Vöslau.