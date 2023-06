Wolffhardt mit Bronze zum Saisonauftakt

Der Weltcup im Wildwasserslalom startete heuer im Eiskanal in Augsburg. „Das erste große internationale Rennen der Saison ist immer spannend. Man weiß nicht, wo man steht und wie die anderen fahren“, so Viki Wolffhardt. Noch dazu steht heuer wieder die Olympia-Qualifikation an. Da ist es besonders relevant, dass die Form von Anfang an stimmt.Zu viele Berührungen im CanadierWolffhardt fühlt sich darin nach dem Saisonauftakt bestätigt. Im Canadier Einer gab es etwas zu viele Berührungen und die Tullnerin verpasste den Endlauf der Top Ten.

„Die Olympiastrecke von 1972 ist sehr anspruchsvoll. Das Wasser wechselt viel, man muss sehr flexibel sein und schnelle Entscheidungen treffen.“ Wesentlich besser lief es im Kajak Einer. Dort qualifizierte sie sich als Sechste für das Finale und unterlag nur zwei Lokalmatadorinnen (von denen eine für Italien fährt, Anm.). „Ich bin voll zufrieden. Mit einer Medaille kann man eigentlich immer zufrieden sein“, freut sich Wolffhardt, die auf einen guten Winter zurückblickt. Verletzungsfrei, kaum krankheitsbedingte Ausfälle und das Wichtigste: „Ich habe den Spaß am Paddeln wiedergefunden.“

Doch auch die Konkurrenz ist in Bestform. „Wenn es um die Quotenplätze geht, sind alle gut drauf. Da gibt´s kein Taktieren.“ Besonders diesmal, da zwischen den letzten Spielen und der Qualifikation nur zwei Jahre liegen, haben die Athleten nicht aufgehört zu trainieren. Wolffhardt will es wieder in beiden Disziplinen versuchen, auch wenn das naturgemäß bedeutet, dass die Wettkämpfe belastender sind und man in der Vorbereitung nur 50:50 trainieren kann. „

Es hat aber auch Vorteile. Wenn es einmal in einer Disziplin nicht so gut läuft, steigt man auf die anderen um.“ Im Canadier wird es jedoch alles andere als einfach. Bei der WM muss man unter den besten 15 sein, um eine realistische Chance auf den Quotenplatz zu haben. Im Kajak hat letztes Mal sogar der 56. Rang gereicht.

Nun geht es gleich weiter zum nächsten Weltcuprennen in Prag. „Nach so einem Saisonstart lässt es sich leichter fahren, als wenn man seiner Form hinterherrennt. Ich freue mich einfach nur darauf.“