Chance auf Quotenplatz

Die European Games in Krakau stehen vor der Tür. Innerhalb von drei Wochen finden dort, vergleichbar mit den Olympischen Spielen, Wettkämpfe in sämtlichen Sportarten statt. Für die Kanutinnen und Kanuten ist es wie eine Europameisterschaft, denn hier stehen dieselben Leute am Start. Wer ganz vorne mitmischt, hat sich bereits einen Quotenplatz für Paris 2024 gesichert. Am Donnerstag beginnen die Qualifikationsläufe und Tullns Viki Wolffhardt ist guter Dinge: „Mir macht das Paddeln einfach Spaß, mehr als die letzten Jahre. Die Strecke ist langsam, kurz und hat keine großen Walzen und Wellen. Hier sind Technik und Kraft gefordert.“ Die Sportlerin ist mit ihrer Saison bisher zufrieden. Nach drei von fünf Weltcuprennen liegt sie auf dem fünften Gesamtrang. Zuletzt hatte sie im slowenischen Tacen Pech. Nach zwei sehr guten Qualifikationsläufen im Kajak und Canadier Einer, wo sie zweimal unter den Top Ten rangierte, war in den Semifinalen Schluss. „Im Canadier ist mir leider ein Missgeschick passiert. Mich hat’s ins Wasser geschmissen. Ich habe leider das Wasser auf die falsche Seite des Boots bekommen und dann ging es echt schnell“, erklärte Wolffhardt, die auf volles Risiko gesetzt hatte. Im Kajak war der Lauf gut, allerdings kassierte die Tullnerin für eine Berührung zwei Strafsekunden und verpasste um wenige Zehntel den Finaleinzug. Ihre Zwischenbilanz vor den European Games lautet: „Mit dem Paddeln bin ich zufrieden, es ist halt nicht ganz so aufgegangen, wie ich wollte. Wenn man mit einer Medaille anfängt, will man immer mehr.“