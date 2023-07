Kanutin Wolffhardt: „Habe Grund für schlechte Resultate nicht parat“

Mit großen Ambitionen war Tullns Viki Wolffhardt in die European Games in Krakau gestartet. Ein fast sicheres Olympia-Ticket hätte am Ende warten können. Doch das Ergebnis spricht eine andere Sprache. Platz 26 im Canadier Einer und Platz 29 im Kajak Einer sorgen bei der Sportlerin für große Enttäuschung.

„Ich war nach den Läufen einfach sehr frustriert und traurig, weil ich den Grund nicht parat habe.“ Denn die Trainingszeiten stimmen, die Geschwindigkeit auch. In den Qualifikationsläufen lief auch alles normal. Wolffhardt landete im Mittelfeld.

Doch dann passierte in beiden Semifinalläufen dasselbe Malheur. Sie verpasste ein Tor, musste es noch einmal fahren und verlor wertvolle Sekunden. Damit war das Rennen gelaufen. Noch hat das keine großen Auswirkungen, alles ist offen. Für die Quotenplätze ist die WM im September ohnehin wichtiger. Aber ich habe jetzt ein paar Tage frei und hoffe, dass ich hier eine Lösung für die nächsten Wettkämpfe finde. Ich war ja schon am Stockerl. Also es ist ja nicht so, als könnte ich es nicht.“

Bis zum nächsten Weltcuprennen in Spanien hat die Tullnerin mehrere Wochen Zeit, um die European Games zu verdauen.