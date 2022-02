Olympia als besondere Herausforderung: Wolffhardt blickt nach Peking

Kanutin Viki Wolffhardt, bei der die Olympia-Teilnahme erst wenige Monate her ist, wird die Spiele während ihres Trainingslagers in Dubai verfolgen. „Wir werden immer in der Früh und zwischen den Einheiten die Spiele anschauen. Das war vor vier Jahren auch schon so.“ Bestimmte Präferenzen hat sie dabei nicht. Es geht ohnehin nur das, was zwischen den Trainings möglich ist.

„Aber wenn eine Anna Gasser ihr Finale fährt, würde ich mir das schon anschauen wollen.“ Den Stress, den die Athleten angesichts der pandemiebedingt angespannten Lage durchmachen müssen, kann die Tullnerin sehr gut nachempfinden.

„Wenn man schon bei den Spielen war, sieht man das Ganze wahrscheinlich mit anderen Augen – vor allem das Corona-Regime. Es strapaziert einen psychisch sehr, wenn man sich im Vorfeld so abschottet. Das war für mich ganz schlimm, weil ich wirklich niemanden getroffen habe. Als Sporterin finde ich es aber schon super, dass die Spiele stattfinden. Ich weiß einfach, wie sehr man darauf hinarbeitet und dass das ein großes Ziel ist. Für einige bietet sich vielleicht die erste oder die letzte Chance.“