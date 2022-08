Radcup-Premiere im Bezirk Tulln macht Lust auf mehr

Werbung

57 Männer und neun Frauen trotzdem am 30. Juli den regnerischen Verhältnissen und waren beim ersten Rennen der Speedserie des „ZeitFahr-CUP“ am Start, dass in Bierbaum über die Bühne ging.

Die Strecke führte über 16 Kilometer vom Absatzbecken Agrana über Bierbaum bis nach Absdorf. Die schnellste Zeit wurde von Patrick Fitzinger von den RC Kosmopiloten Zwettl gefahren, der im Durchschnitt mit 46,7km/h unterwegs war. Bei den Damen war Anna Pfoser vom RC St. Pölten am schnellsten unterwegs.

Der Cup der von „Mr. Zeitfahrcup“ Gerhard Pölzmann und Freunden organisiert wird, umfasst insgesamt sechs Wettkämpfe, die in zwei Cups unterteilt werden.

Der ZeitFahr-CUP-1600HM ist eher für jene Fahrerinnen und Fahrer geeignet, die gerne gegen den Berg kämpfen, während der ZeitFahr-CUP-Speed eher auf jene ausgelegt ist, die gerne ordentlich Tempo machen. Das nächste Rennen des Speed-Bewerbs findet am 20. August in Seibersdorf statt.