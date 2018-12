Tulln bleibt dank eines ungefährdeten Heimsieges erster Verfolger von Tabellenführer Ferlach/Feldkirchen.

Trainer Zeljko Gasperov verteilte ein Pauschallob: „Es war ein sehr gutes Spiel der ganzen Mannschaft.“ Aus einem starken Kollektiv ragten drei Damen heraus: Top-Werferin Jojo Dovedan, die mit zehn Treffern als einzige Spielerin ein zweistelliges Score erreichte, Raphaela Kugler (acht Tore) und die junge Katharina Schmied, die alle drei Siebener verwandelte und aus dem Spiel heraus zwei Mal traf. „Die drei waren überragend“, streute Gasperov Rosen.

Tullns Verteidigung stand gut. Positiv auch, dass die lange am Knöchel verletzt gewesene Spielmacherin Kerstin Schindl am Weg zurück ist. „Sie kommt wieder in Schwung.“

Am Wochenende ist Tulln spielfrei. Die letzte Partie vor der Weihnachtspause bestreitet der UHC am 16. Dezember bei Fünfhaus.

Landesliga Herren: TULLN - HORN 25:16. Tulln spielte eine ganz starke erste Halbzeit. In der Abwehr wurde Beton angerührt. Nur fünf (!) Gegentreffer sind eine großartige Bilanz. „Das habe ich schon lange nicht erlebt“, jubelte auch Trainer Jörg Sibral.

Zur Pause führten die Hausherren mit zehn (!) Toren, der Sieg war längst in der Tasche. Nach Wiederbeginn tauschte Sibral durch, gab auch den jungen Eigenbauspielern Spielpraxis. „Sie haben brav gespielt und auch Tore gemacht.“ Horn war jedenfalls kein Maßstab. Für die Waldviertler setzte es die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

Am Samstag empfängt Tulln Gänserndorf. Es ist die letzte Formüberprüfung vor dem zweiten Spiel in der Regionalliga am 26. Jänner gegen HIB Graz. Am 15. Dezember reist Sibral zur Partie Graz gegen Fünfhaus in die steirische Landeshauptstadt, um beide Gegner zu beobachten.