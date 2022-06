SC OMV Neusiedl/Zaya - Unser Obmann wird 40

Werbung

Bereits in seiner Kindheit spielte er für den SCN, danach war er als Funktionär tätig. Im August 2017 übernahm er schließlich die Leitung des Vereins. Seither wurden mehrere Sanierungs- und Umbauarbeiten durchgeführt. Vor allem die Überdachung vor der Kantine, die die Unabhängigkeit vom Wetter bei Heimspielen und Veranstaltungen gewährleistet, stellte dabei eine besondere Errungenschaft dar.

Auch die sportlichen Erfolge können sich unter seiner Führung sehen lassen. Zwar musste man in der Saison 2018/2019 den Abstieg in die 1. Klasse Nord hinnehmen, spielt jedoch seither immer um den Wiederaufstieg in die Gebietsliga mit. In der aktuellen Meisterschaft kann der SC OMV Neusiedl/Zaya den Sack bereits am 11.06.2022 im Spiel gegen SC Marchfelder Bank Marchegg zu machen und sich bereits eine Runde vor Schluss den Meistertitel sichern.

Spiel und Spaß

Zur Unterhaltung seiner Gäste hatte der Obmann etwas Besonderes vorbereitet. Neben einem Rodeo-Bullen gab es mehrere Geschicklichkeitsspiele und diverse andere Spiele, bei denen sich der Jubilar ins Zeug legen musste.

Der Verein sagt danke

Der Verein, die Spieler, der Nachwuchs und die Fans bedanken sich für den jahrelangen Einsatz und dürfen auf diesem Weg erneut zum 40. Geburtstag gratulieren.

Christian Reitmeier, Neusiedl/Zaya