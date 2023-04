Stocksport: Bundesliga 2 Herren in Stockerau

Werbung

STOCKSPORT:

BUNDESLIGA 2 Herren

22.04.2023 16:00Uhr,

Stocksportanlage Stockerau

ESC Vienna (W) 0 : 10 EV Kuchl (S)

Stockpunkte 11 : 49 ist ein klares Ergebnis

Für Vienna war in dieser Begegnung beim erste Antreten in der Bundeliga 2 sehr schnell klar, dass Kuchl viel zu stark war. Dies war für die Wiener ein Lehrspiel in der Bundesliga 2, auch wenn die Mannschaft mit viel Ehrgeiz bei der Sache war. Aber es kann bei den nächsten Begegnungen nur besser werden.

Gratulation zum klaren Sieg für den EV Kuchl.

Nächste Heimrunde in Stockerau:

20.5.2023, 16:00 Uhr- ESC Vienna (W) gegen Umdasch Winklarn (NÖ