Stocksport Damen: Staatsmeisterschaften 2023 in Ternitz

Werbung

STOCKSPORT:

DAMEN Staatsmeisterschaften Mannschaftsspiel 2023 in Ternitz/NÖ

2. Platz und damit Vize-Staatsmeister 2023

ESV Neustift Innermanzing (NÖ) mit Karin Schwarz, Magdalena Katzensteiner, Verena Gotzler und Monika Kahry.

Die zweite NÖ-Mannschaft belegte den 6. Platz mit dem Verein 1. ESV Bad Fischau

(Sophie Schmutzer, Andrea Schmutzer, Marlene Pinkl, Victoria Rumpler, Kattharina Triendl)

Bericht von Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler - 05.02.2023

St. Peter am Wimberg gewinnt die Staatsmeisterschaft

Endlich hat es wieder geklappt. SU Stocksport St. Peter am Wimberg krönt sich nach vielen zweiten Plätzen wieder zum Staatsmeister im Mannschaftsspiel der Damen. Ein klarer 10:3 Finalsieg gegen Neustift-Innermanzing. Platz 3 an Aufsteiger Söding vor Großfeistritz.

Endlich hat es wieder mit dem Staatsmeistertitel geklappt. Nach unzähligen zweiten Plätzen in den vergangenen Jahren sowohl auf Eis als auch auf Asphalt schaffen die Damen von St. Peter am Wimberg in der Besetzung Bettina Eckerstorfer, Simona Weinhäupl, Sandra Gruber, Elisabeth Past und Elisabeth Ganser wieder den Sprung ganz an die Spitze. Der zweite Staatsmeistertitel auf Eis nach 1997/98 beendet eine lange Durststrecke. Das Finale war eine klare Angelegenheit für die Oberösterreicherinnen. Mit 10:3 besiegten sie die aktuellen Europacup Siegerinnen des ESV Neustift Innermanzing. Platz 3 an die Aufsteigerinnen aus Söding vor Großfeistritz – eine enge Partie um Platz 3, die Söding erst in der letzten Kehre mit einem langem Maß für sich entscheiden konnte. Alle vier Mannschaften qualifizieren sich auch für den Europacup.

Vorjahressieger und Favorit ESV Union Vornholz musste krankheitsbedingt auf Simone Steiner verzichten – konnte mit dem 10. Platz den Klassenerhalt aber noch sichern.

ASKÖ Pregarten OÖ, EV Kundl T, ESV Kleinboden T und EV Angerberg müssen absteigen. Dafür schafften

ESV Weifering (OÖ), ÖTSU St. Veit im Mühlkreis (OÖ), EV Union Autal (ST) und ESV Markt Allhau (B) den Aufstieg für die Staatsmeisterschaft 2024.

Stimmen:

Bettina Eckerstofer, St. Peter am Wimberg: “Es ist fast ein wenig unwirklich. Ich bin krank nach Ternitz gekommen. Der Start heute war auch nicht gut, sind aber dann immer besser in Schwung gekommen. Nach den vielen zweiten Plätzen hat es jetzt endlich gepasst. Wir schweben auf Wolke sieben.”

Karin Schwarz, Neustift Innermanzing: “Wir sind mit unserer Leistung total zufrieden – unser erster Vize-Staatsmeistertitel au Eis. Wir haben einen holprigen Start erwischt, konnten aber dann in den wichtigen Spielen unsere Leistung steigern.”

Sonja Oswald Wagner, Söding: “Am Samstag mussten wir kämpfen, waren leicht nervös. Umso mehr die Freude heute über unsere Leistung. Mit dem dritten Platz haben wir auch die Qualifikation für den Europacup geschafft.”

ESV Neustift Innermanzing (NÖ) mit Karin Schwarz, Magdalena Katzensteiner, Verena Gotzler und Monika Kahry.

ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING (ST) in der Besetzung Sonja Oswald-Wagner, Isabella Amschl, Helga Kreuzweger und Irmgard Kasseroler.

ESV Großfeistritz (ST) mit Gabriele Trettenbrein, Marion Peinhaupt, Beatrix Köck, Elisabeth Kotnig und Annemarie Puffinger.

SU Stocksport St. Peter am Wimberg (OÖ) mit Bettina Eckerstorfer, Simona Weinhäupl, Sandra Gruber, Elisabeth Past und Elisabeth Ganser.

Endergebnis DAMEN Staatsmeisterschaften Mannschaftsspiel 2023 in Ternitz/NÖ

1. SU Stocksport St. Peter am Wimberg OÖ

2. ESV Neustift-Innermanzing NÖ

3. ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING STM

4. ESV Großfeistritz STM

Steher:

5. ESV Union Passail STM

6. 1. ESV Bad Fischau NÖ

7. EK Deurotherm Feldkirchen K

8. GSC Liebenfels K

Abstiegs Playoff

Steher

9. SV Breitenbach Stocksport 1 T

10. ESV Union Vornholz STM

11. SSV ASKÖ Weiz Nord STM

12. ESV Union Hausmannstätten STM

Absteiger:

13. ASKÖ Pregarten OÖ

14. EV Kundl T

15. ESV Kleinboden T

16. EV Angerberg T