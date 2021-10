SG Groß-Siegharts/Zwettl: Mit Sieg zu Platz eins

Mit einem wieder vollständigen Kader traf die SG Groß-Siegharts/Zwettl auf die SG Aschbach. Ohne Probleme wurde der erste Satz mit einem Spielstand 25:12 für die Gastgeber beendet. Auch im zweiten Satz sorgten die fast fehlerlose Verteidigung und die druckvollen Angriffe für Ratlosigkeit auf der gegnerischen Seite. Libera Anja Schiller glänzte mit ihren bravourösen Service-Annahmen und Verteidigungsleistungen. Auch am Block gelang der eine oder andere Punkt. Die Gäste versuchten zwar die Mädels aus Zwettl mit geschupften Bällen aus der Reserve zu locken, aufgrund des Vorsprungs ging aber auch der zweite Satz mit 25:13 an die Waldviertlerinnen.

Nach den zwei klar gewonnen Sätzen war man sich des Sieges wohl schon zu sicher. Die Mostviertlerinnen entschieden Satz drei mit 25:23.

Dieser Satzverlust spornte die Waldviertlerinnen an. Gegen Ende des Satzes brillierte Verena Dangl als Außenangreiferin und brachte mit ihren starken Angriffen und der darauffolgenden Serviceserie ihre Mannschaft wieder in Führung. Satz Nummer vier ging knapp aber doch mit einem Endergebnis von 25:20 an Siegharts/Zwettl – 3:1-Sieg.