SG Groß-Siegharts/Zwettl: Volle Ausbeute

Gleich doppelt im Einsatz war die SG Groß-Siegharts/Zwettl am Wochenende – und baute mit zwei 3:0-Siegen über Purgstall und Wiener Neustadt die Tabellenführung weiter aus.

Am Samstag ging es nach Purgstall. Der erste Satz startete durchwachsen. Schwächen in der Annahme und in der Verteidigung machten sich bemerkbar. Erst spät gelang den Gästen der Ausgleich zum 20:20, dann aber gleich der Satzgewinn (26:24).

Nach einer Umstellung lief es besser. Satz zwei ging 25:15 an die SG. Der dritte Set war spannender, mit langen Rallys. Im Endeffekt holte sich die SG das Match aber klar.

Am Sonntag ging‘s gegen Wiener Neustadt. Nach Startschwierigkeiten fing sich Siegharts/Zwettl und ging in Führung. Satz eins war bald im Kasten (25:18).

Wiener Neustadt stellte sich besser auf die SG ein, die holte aber auch den zweite Satz (25:17). Der finale Satz schien, eine kurze Angelegenheit zu werden. Nach 15:8-Führung wurde es noch spannend. Mit 25:19 brachte die SG das Match in trockene Tücher.