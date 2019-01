Nach mehreren spielfreien Wochen stand für die Groß-Sieghartser Damen das erste Spiel in der Rückrunde auf dem Programm. Aufgrund der Tabellensituation gingen sie als Favorit in das Spiel, doch der Start verlief etwas holprig. Die Groß-Sieghartserinnen brauchten einige Zeit, um in die Partie hineinzufinden. Nervosität und etliche Eigenfehler prägten den ersten Satz, welchen sie trotzdem mit 25:23 für sich entscheiden konnten. Auch im zweiten Satz tat sich die USG zunächst schwer die nötige Konstanz in ihrem Spiel zu finden.

Auszeit brachte gewünschten Erfolg

Erst nachdem Trainer Sigi Mayer beim Stand von 3:7 eine Auszeit nahm und seinen Mädels mitgab, Punkt für Punkt zu spielen und etwas ruhiger zu werden, starteten sie eine Aufholjagd. Gute Serviceleistungen sowie weniger Eigenfehler brachten die Damen aus dem Waldviertel immer näher heran und konnten den Satz am Ende sogar noch drehen. Somit gewann Groß-Siegharts auch den zweiten Satz mit 25:21.

Im dritten Satz startete die USG furios und ging rasch 6:2 in Führung. Danach schlichen sich allerdings wieder vermehrt Fehler ein und es begann abermals ein Kopf an Kopf Rennen. Nach einer Auszeit beim Stand von 22:22 konnten die Waldviertlerinnen ihr Vorhaben ideal umsetzen und beendeten den Satz mit 25:22, was schlussendlich ein 3:0 brachte.