Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Horn ging Waidhofen mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Dies spiegelte sich auch gleich auf der Anzeigentafel nieder.

Die Gäste waren von Beginn an hellwach und waren immer in Front. Nach 24 Minuten konnten sie sogar auf 11:8 davonziehen. Perchtoldsdorf wurde danach allerdings langsam stärker und konnte kurz vor dem Pausenpfiff noch auf 11:12 verkürzen.

Nach Pause zunächst ausgeglichen

In Hälfte zwei entwickelte sich zunächst wieder ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gastgeber nach und nach allerdings vermehrt die Oberhand bekamen. In Minute 45 ging Perchtoldsdorf zum ersten Mal in dieser Partie in Führung.

Bei Waidhofen riss zunehmend der Faden und so konnten die Hausherren ihre Führung stetig ausbauen. Einen 5:0 Lauf von Perchtoldsdorf in den Schlussminuten fixierte am Ende die klare 22:26-Niederlage.