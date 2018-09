Nach der Sommerpause sind die Waidhofner Handballer bereits im August wieder in die Vorbereitung gestartet. „Intensives Lauf- und Krafttraining sowohl für die Kampfmannschaft als auch für die Jugend sind essenziell für einen guten Start in die Saison.“, weiß Wolfgang Käfer, Spielertrainer der Kampfmannschaft, „und trainieren macht mit der ganzen Mannschaft einfach viel mehr Spaß als alleine.“

Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) wird‘s für den 2. Landesligisten wieder ernst. Im NÖ Cup-Viertelfinale wartet auswärts das 1. Landesliga-Team Eggenburg. Waidhofen geht als Außenseiter ins Spiel, Eggenburg muss aber auf einige Akteure verzichten, darunter auch Torhüter Vladimir Pejko oder die HLA-Kooperationsspieler Sebastian Hutecek (Linz), Tobias Auß (Krems) und Lukas Hutecek (Fivers Margareten).

Heimspiele erneut in Horner Sporthalle

In die Meisterschaft starten die Waidhofner am 30. September mit einem Heimspiel gegen Korneuburg II. Die Heimspiele werden auch in dieser Saison wieder in der Horner Sporthalle ausgetragen.

Acht Teams nehmen diesmal an der 2. Landesliga-Meisterschaft teil, neu hinzukam die zweite Mannschaft aus Eggenburg. Bis Ende Jänner wird der Grunddurchgang (je ein Heim- sowie ein Auswärtsspiel) ausgetragen, danach geht‘s in den Play-offs weiter.

Aber auch abseits der Kampfmannschaft tut sich bei der Union Waidhofen einiges: Drei Jugendmannschaften (U9, U11 und U14) konnten gemeldet werden. Fritz Pallnstorfer, Jugendsportreferent des UHC: „Uns liegt die Kinder- und Jugendarbeit sehr am Herzen. Die Jugend ist die Basis jedes Vereins. Wir freuen uns über alle neuen Gesichter – Interessierte sind jederzeit willkommen.“ Eine Anmeldung zum Schnuppern ist nicht notwendig, es ist möglich, beim Training zuzusehen oder gleich mitzumachen.

Die Trainingszeiten sind bei der U9 jeweils am Dienstag, 16.30 bis 18 Uhr im Turnsaal des Gymnasiums Waidhofen, für die U11 und U14 jeweils am Dienstag zwischen 18 und 19.30 Uhr in der Sporthalle und am Samstag zwischen 10.30 und 12 Uhr im Turnsaal des Gymnasiums.