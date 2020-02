Lukas folgt damit seinem Vater Andy Marek, der Rapid aufgrund der Folgen einer Erkrankung gegen WSG Tirol am Sonntag zum letzten Mal das Mikrofon in die Hand nehmen wird. „Er hat ein Gespür für Rapid und auch schon unter Beweis gestellt, dass er das sehr gut kann", wird Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek in der Kronen Zeitung zitiert.

In Andy Mareks Funktion als Klubservice-Leiter folgt Klaus-Peter Aumayr.