Auf Vitis wartet eine intensive, nervenaufreibende Transferzeit. Nachdem die Legionäre Lukas Merkl und Jaroslav Kubat im Herbstfinish gefeuert wurden und nun Michael Polt nach Waidhofen zurückkehrte, steht der Gebietsliga-Vorletzte quasi ohne Offensive da. Anders ausgedrückt: Dieses Trio erzielte zwölf der 17 Hinrunden-Tore und war noch so etwas wie ein Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf.

Nun braucht‘s Lösungen. Im Winter Top-Spieler zu bekommen, ist ungleich schwerer als im Sommer. Warum sollte jemand wechseln, wenn er woanders glücklich ist. Warum sollte ein Verein einen Top-Mann zur Saisonhälfte ziehen lassen? Wohl nur, wenn das Finanzielle passt. Da sind Legionäre leichter zu bekommen, als Österreicher. Ein Risiko bleibt, wenn man den Legionär nur von Erzählungen des Managers kennt.

Am Ende ist‘s egal, woher die Vitiser Neuerwerbungen kommen – die Qualität muss passen. Sich darauf zu verlassen, dass es wie in der Vorsaison nur einen Absteiger gibt, wäre fatal. Wäre der Tabellenstand in den höheren Ligen am Saisonende mit dem aktuellen ident, trifft es in der Gebietsliga diesmal gleich drei Teams. Vitis muss also ohnehin auf die Überholspur ausscheren – transfertechnisch und tabellarisch.