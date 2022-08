Rollstuhltennis: Es geht los in Siegharts

Werbung

Österreichs bester: Nico Langmann Foto: privat

Nach zwei pandemiebedingten Absagen kehren die sVersicherung Austrian Open wieder nach Groß-Siegharts zurück. Bereits am Dienstagabend erfolgte nach Redaktionsschluss mit dem Ehrenempfang im Stadtsaal im Beisein einiger Prominenz eröffnet. Ab Mittwochvormittag fliegen die Filzbälle über die Tennis-Anlage der Bandlkramerstadt.

Am Mittwoch ab 10.00 Uhr starten die ersten Einzelmatches des 33. internationalen Rollstuhltennisturniers. Am ersten Turniertag sind jeweils die erste Runde in den drei Einzelbewerben vorgesehen, wo es mit Thomas Flax, Christina Pesendorfer und Markus Wallner auch die Vertreter des österreichischen Nationalteams aufschlagen. Die Stars greifen dann am Donnerstag ins Turniergeschehen ein. So auch der an Nummer 2 gesetzte Nico Langmann, die österreichische Nummer 1, und die heimische Rollstuhltennislegende Martin Legner.

Am Freitag werden bei Damen und Quads die Halbfinalspiele sowie die Viertelfinalspiele bei den Herren ausgetragen. Die Gestaltung des ersten offiziellen Austrian Open Side Events obliegt der Groß-Sieghartser Stadtmusikkapelle mit dem Dämmershoppen am Freitag Abend gefolgt von einem Clubbing mit DJ MattHasel.

Das Finale der Quads ist für Samstag 10 Uhr am Center Court geplant ehe um 14 Uhr das Damenfinale gespielt wird. Um 17 Uhr im Rahmen des Match of the Day findet das Doppelfinale der Herren statt. Auch beim zweiten Sideevent am Samstag Abend gibt es Live Musik zu hören. In der Konzertpause geben die Groß-Sieghartser Rope Skipper eine kurze Show zum Besten. Den Abschluss übernimmt wieder DJ MattHasel.

Die Austrian Open werden traditionell mit der Herrenfinale am Sonntag um 10.30 Uhr sowie dem darauf folgenden Schnitzelessen abgeschlossen.