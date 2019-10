Als Finale der heurigen Baseballsaison im Waldviertel gab es am Sonntag am Beers Field in Eugenia anstatt des Braustädtecups heuer erstmals den „W4 Fall Classic“ – ein Showcase aller drei Waldviertler Vereine: Schremser Beers, Woodquarter Red Devils und auch die Zwettler Originals beendeten kurzerhand ihre Spielpause.

Dabei wurden die Spieler in zwei Teams durchgemischt – „Pumpkins“ und „Chestnuts“, die um das goldene und silberne Ahornblatt spielten. Auch einige ehemalige Beers Spieler haben dafür den Weg nach Eugenia gefunden, um dem zahlreich anwesenden Publikum ihr noch nicht verlerntes Können zu zeigen.

Das Wetter präsentierte sich ziemlich waldviertlerisch, nebelig und kühl, ohne Sonne. Das hielt alle Beteiligten aber nicht davon ab einen tollen Baseballnachmittag am Beers Field zu verbringen. Die beiden Spiele hatten hohes Niveau und der Spaß kam auch nicht zu kurz. In der Kantine gab‘s eigens für dieses Event kreierte Schweinsburger und Homerun Honey Bier.

Nach interessanten Spielverläufen setzte sich schlussendlich in beiden Spielen die „Pumpkins“ mit 10:5 und 8:4 gegen die „Chestnuts“ durch.

Mit dabei waren auch sieben Zwettler Originals. War das schon das erste Anzeichen für das Ende der Pause? „Eine echt lässige Geschichte“, sagt Originals-Obmann Jürgen Hauer zum neuen Saisonabschluss. Eine konkrete Antwort zur Zukunft lässt er sich aber nicht abringen.

Ein gangbarer Weg für die Zukunft wäre etwa wieder eine Spielgemeinschaft mit den Schremser Beers, wie schon vor der Pause.