Bei der Österreichischen Meisterschaft im Ordonanzgewehrschießen waren die Waldviertler Sportschützen wieder im Spitzenfeld zu finden. Am Samstag wurde am Schießplatz in Hainfeld die Österreichische Meisterschaft mit dem Ordonanzgewehr ausgetragen. Die Schützen mussten dabei mit alten aber präzisen Militärkarabinern, die zum Teil schon 100 Jahre und älter sind, auf einer Distanz von 100 Meter schießen. Auch ohne moderner optischer Visierunterstützung konnten die Teilnehmer mit Kimme – Kornvisierung den 5 cm großen Zehner treffen.

Im Bewerb sitzend mussten sich die Waldviertler Willibald Schmid vom HSV Allentsteig und Gottfried Eilenberger von der Jäger und Schützengilde Union Raika Waidhofen nur Johann Simml vom SSC Matzendorf-Hölles geschlagen geben. Beim Liegendschießen siegte Willibald Schmid vor Johann Simml und Norbet Katzian vom HSV Hainburg. Gottfried Eilenberger errang hierbei noch den ausgezeichneten fünften Platz.