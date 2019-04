Den wohl wichtigsten Transfer für die kommende Saison hat Waidhofen mit dem Verbleib von Trainer Lukas Meisner bereits unter Dach und Fach. Seit der „Nagelsmann des Waldviertels“ das Ruder übernommen hat, ging‘s mit dem SVW steil bergauf. Das Image des permanenten Abstiegskandidaten ist längst abgeschüttelt, zukünftig will man Stammgast in den Top 6 der Liga sein. So weit, so gut.

Die Vertragsverlängerung bedeutet für den Trainer-Youngster auch ein gewisses Risiko. Mit dem sensationellen dritten Hinrunden-Platz stiegen in Waidhofen die Erwartungen. An dieser Momentaufnahme wird Meisner gemessen werden, sollte es in der kommenden Saison nicht ähnlich erfolgreich laufen. Andererseits hat Meisner gemeinsam mit Sportdirektor Helmut Lamatsch bewiesen, dass er weiß, an welchen Schrauben zu drehen ist. Er trieb der als bieder verschrieenen Handwerkertruppe Waidhofen die reaktive Spielweise aus, stellte offensiver auf und zieht das eigene Spiel durch – egal, wer der Gegner ist. Wie zuletzt in Stripfing.

Ausschlaggebend war aber auch, dass für Meisner die Weiterentwicklung in Waidhofen noch nicht am Plafond ist. Mit gerade einmal 29 Jahren muss er ohnehin nichts überstürzen – da bleibt noch genug Zeit, um den nächsten Schritt in seiner Trainer-Karriere zu machen.