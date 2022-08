Landesmeisterschaft im Schießen: Waidhofen räumte ab

Werbung

Die diesjährige Landesmeisterschaft „Zentralfeuerpistole und Standardpistole“ wurde von der Jäger und Schützengilde Union Waidhofen am Schießstand in Dobersberg ausgetragen. Mit der Zentralfeuerpistole – einer großkalibrigen Sportpistole, die einhändig geschossen wird – dominierten die Waidhofner Schützen klar. Eine Sensation gelang in der Männerklasse. Dort startete Patrick Kaltenbrunner, der bereits Landesmeister mit der großkalibrigen Gebrauchspistole ist, zum ersten Mal und wurde Landesmeister. Kaltenbrunner verwies mit 553 Ringen Stefan Lechner vom HSV St. Pölten und Matthias Seidl vom HSV Weitra auf Platz zwei und drei.

Die Spitze bei den „Senioren 1“ war fest in Waidhofner Hand – es sah fast wie bei einer Vereinsmeisterschaft aus. Erster wurde Ernst Juhitzer, gefolgt von Leopold Danzinger und Helmut Höllriegl. Am undankbaren vierten Platz landete Albert Willhelm.

Bei der Standardpistole „Senioren 2“ siegte Hans Fuhry vom SV Gänserndorf vor den Waidhofner Schützen Erwin Weiss und Gottfried Eilenberger. In der „Senioren 1“-Klasse gab es keine Medaillen. Dort reihten sich Ernst Juhitzer, Leopold Danzinger und Albert Wilhelm auf die Ränge fünf bis sieben.

Medaillenlos blieb auch Patrick Kaltenbrunner bei den Männern mit Platz vier. In der Mannschaftswertung siegte der HSV Weitra vor der JSG Waidhofen und dem SV Gänserndorf.