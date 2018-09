Sophie Mang – hier über die 300m – belegte beim Hochsprung den dritten Platz. | privat

Bei regnerischem Wetter wurde im Rahmen des Erdölpokal-Meetings in Wien-Stadlau ein Leichtathletikturnier für die Altersklassen U14, U16, U18 und U20 ausgetragen. Von der Trainingsgruppe des ULC Horn waren sechs Youngsters am Start. Insgesamt konnten dabei drei Stockerlplätze eingeheimst werden. Im 200m-Lauf des Jahrgangs 2002 setzte sich Homayun Noori mit einer Zeit von 24,32sek. an die zweite Stelle.

Beim 2003er Jahrgang zeigte einmal mehr die Waidhofnerin Lisa Neudert auf. Sie finishte über die 200m (28,34) an der dritten Position, verpasste mit Platz vier über 100m knapp das Stockerl. Die Hornerin Sophie Mang (Jahrgang 2004) stellte im Hochsprung mit 1,37m eine neue persönliche Bestleistung auf und belegte Rang drei.

Trainer Franz Langthaler freute sich aber nicht nur mit den Medaillengewinnern, sondern auch mit den anderen Startern. So zum Beispiel mit dem Waidhofner Florian Schaefer, der im Rahmen der U14-Landesmeisterschaft über die 60m Hürden in 9,82 Sechster wurde.

Ebenfalls am Start waren Valerie Mang und Moritz Schaefer, die bei ihren Starts jeweils neue persönliche Bestleistungen aufstellten, auch wenn es für das Podest nicht reichte.