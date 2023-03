Leirer holt Silber bei Europameisterschaft

Werbung

Martin Leirer kann sein Glück kaum fassen: Nach zahlreichen Medaillen auf Landes- und Bundesebene bei diversen Ausdauersport-Bewerben holte der Gasterner am vergangenen Sonntag nun seine erste internationale Medaille. Im italienischen Caorle finishte er bei der Duathlon „Age Group-Europameisterschaft“ in der Klasse der 50- bis 54-Jährigen an der zweiten Stelle. „Das ist sicher mein bisher größter Erfolg“, freut sich Leirer.

Im Vorfeld analysierte er anhand der Starterliste bereits die Konkurrenz, sah sich durchaus im Rennen um einen Top-6-Platz bzw. um eine Medaille. Im ersten 9,7km-Lauf investierte Leirer viel Energie, ging gemeinsam mit dem Iren Adriele Prina-Melo auf die Verfolgung nach dem Führenden Italiener Pietro Carrara. Am Rad-Turn holte der Deutsche Benno Beckstein auf. Beim Abstieg vom Rad nach der 42km-Distanz hatte Leirer plötzlich mit Problemen zu kämpfen. „Mir ist ein Krampf eingeschossen, sodass ich ca. 15 Sekunden lang in der Wechselzone dehnen musste.“ Inzwischen lag Beckstein auf Rang zwei, Leirer konnte beim abschließenden 5,5km-Lauf die 20-Sekunden-Lücke aber schließen. Bis zur Ziellinie fightete er gegen den Deutschen, ohne die genaue Platzierung zu wissen. „Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es um eine Medaille geht.“

An der Spitze war Carrara (2:02:30 Stunden) nicht greifbar, dahinter setzte sich Leirer aber in 2:06:11 Stunden um zwei Sekunden vor Beckstein im Kampf um die Silbermedaille durch.