Ohne sie würde im Bezirk Waidhofen nichts gehen

Was wäre der Fußball ohne die ehrenamtlichen Helfer? Vermutlich in der heutigen Form nicht durchführbar. Neben vielen anderen Tätigkeiten im Hintergrund bringen die Vereine im Rahmen des Meisterschaftsbetriebs pro Kalenderjahr zwischen zwölf und 16 Heimspiele über die Bühne – die alle einer – je nach Besucherzahl von 100 bis teils sogar mehr als 1.000 Zuschauern – mittleren bis großen Veranstaltung gleichkommen.

Neben den 32 Spielern auf dem Spielfeld (je 11 plus je 5 Ersatzspieler) ist dafür eine Vielzahl von Händen notwendig, um so einen Spieltag bewältigen zu können – alles ehrenamtliche Helfer. Wir haben uns die Situation im Bezirk Waidhofen exemplarisch anhand von zwei Vereinen angeschaut.

Seit 40 Jahren für den SVW im Einsatz

„Wir verfügen zum Glück über sehr viele helfende Hände, wenngleich es immer noch mehr sein könnten, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten“, erzählt Andreas Hanisch, Obmann des SV Waidhofen, der in der höchsten Spielklasse Niederösterreichs, der 1. Landesliga spielt, dabei speziell bei den Waldviertel-Derbys gegen Schrems oder Zwettl auch einmal 1.000 oder mehr Zuschauer ins Birkenstadion zieht.

Vor den Vorhang holt Hanisch Isabella Kilian und Günther Hauer. „Beide sind sicher schon 40 Jahre und länger ehrenamtlich und unentgeltlich für den Verein tätig und nach wie vor immer bereit zu helfen“, sagt er anerkennend.

Bürokratie: „Verständnis fehlt, dass die Helfer das freiwillig machen“

Die Veränderungen der letzten Jahre beschreibt Hanisch wie folgt: „Der bürokratische Aufwand ist in allen Bereichen mehr geworden. Leider fehlt es manchmal an Verständnis, dass unsere Helfer die Tätigkeit freiwillig ausüben und meist in ihrem Brotberuf einer komplett anderen Tätigkeit nachgehen.“ Aus seiner Sicht habe die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement generell abgenommen.

Durch die Covid-Pandemie, wie häufig argumentiert wird, habe beim SV Vitis das Vereinsleben keinen Dämpfer erlitten, sagt Günther Bauer, der derzeit den Verein als Obmann-Stellvertreter interimistisch leitet. „Das haben wir sicher auch unserem Vorstand zu verdanken, der sehr gut organisiert ist. Das macht sich positiv bemerkbar“.

Zwischen 25 und 30 Helfer pro Heimspiel

Auf der Vitiser Sportanlage sind insgesamt etwa 15.000 m² zu betreuen. Dass trotz allem der Zeitaufwand für den Einzelnen nicht zu viel wird, sei der reibungslosen Zusammenarbeit zu verdanken, betont Bauer, der seit mehr als 50 Jahren beim Verein aktiv ist – erst als Spieler, danach als Funktionär. Probleme, alles unter einen Hut zu bringen, gab es nie: „Meine Frau hat mich immer unterstützt, mir der Rücken freigehalten.“

Zwischen 25 und 30 ehrenamtliche Helfer packen an, um die Heimspiele über die Bühne zu bringen – Vitis spielt derzeit in der 1. Klasse Waldviertel. „Die Zusammenarbeit zwischen der jüngeren und der älteren Generation klappt sehr gut“ , freut sich Bauer.