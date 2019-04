14 Sportler, zwei Trainer, ein Kampfrichter, ein Delegationsleiter und 18 Schlachtenbummler der Sportakrobatik Dobersberg verbrachten ihre Osterferien beim „1. Dinamic International Acro Cup“ in Valencia (Spanien). Insgesamt waren 18 Vereine aus sechs verschiedenen Nationen am Start. „Bei stürmischem Regenwetter fiel das Anfeuern in der Sporthalle nicht schwer. Dank dieser großartigen Unterstützung gelang vier, von den sechs gestarteten Formationen, der Einzug ins Finale“, berichtet Bianca Zuba.

Top präsentierten sich Nico Richter und Viktoria Datler. Die beiden holten sich in der Eliteklasse die Goldmedaille. Mit ihrer Wertung von 25,62 Punkten in der Kombikür rückte das Duo der Qualifikation für die Europameisterschaft im Oktober in Israel einen Schritt näher. Eine Medaille gab‘s auch für Theodor Dorfinger und Julian Knapp. Trotz kurzer, verletzungsbedingter Trainingspause errangen sie die Bronzemedaille.

Das Trio Klara Garschall, Carina Hofbauer und Amelie Winkelbauer war erstmals bei einem internationalen Wettbewerb in der Jugendklasse mit von der Partie – Platz 15. In der Altersgruppe 11 bis 16 zeigten die Sportler eine Tempo- und eine Balancekür. Nicole Knapp, Lena Meinhard und Johanna Felsinger überzeugten mit ihrer leistungsstarken Balanceübung das Kampfgericht – Platz 14. Bei den Damenpaaren gab es innerhalb des Vereins ein spannendes Rennen um Platz sieben. Leonie Mejta und Sophie Koll hatten am Ende gegenüber Marion Lindner/Bianca Garschall die Nase vorne.