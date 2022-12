Als „Legend of the Year“ in die neue Saison

Werbung

Wann die neue Saison für ihn Fahrt aufnehmen wird, weiß Harald Simon Anfang Dezember noch immer nicht ganz genau. Dafür wurde dem Pfaffenschlager Eisspeedway-Urgestein vorige Woche eine Auszeichnung für seine starke Vorsaison verliehen. Er wurde bei der Wahl zum Motorsportler des Jahres von den Gremien der Austrian Motorsport Federation zur „Legend of the Year“ ernannt!

„Die herausragenden Erfolge unserer Motorsportler – mit einem EM- und Vize-WM-Titel im Motocross durch Ricardo Bauer, einem EM-Titel im Eisspeedway durch Harald Simon und den Vize-EM-Titel im Bergrennen durch Karl Schagerl – haben diese Dreifachwahl ermöglicht“, freute sich AMF-Präsident Harald Hertz über die ausgezeichneten Piloten.

Für den 55-jährigen Simon eine späte Anerkennung einer langen Karriere, die ihren Anfang am Flohteich in Pfaffenschlag nahm. 1992 nahm er erstmals an einer WM teil, seit Jahren ist er dort Stammgast, holte zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen bei Team-WMs und EMs. Heuer nutzte er die Gunst der Stunde, krönte sich im März in Polen erstmals zum Europameister.

Das brachte ihm jetzt den Titel „Legend of the Year“ ein. „Vielleicht habe ich ein paar Alterspunkte bekommen“, schmunzelt Simon, der sich über die Auszeichnung freut. „Das ist eine schöne Aktion, die nicht von alleine kommt. Ich war überrascht. Schließlich gibt es sicher prominentere Motorsportler als mich.“

Offiziell verliehen wird ihm die Ehrung im Jänner bei einem Event am Red-Bull-Ring. Läuft alles nach Plan, hat er bis dahin auch seine ersten Renn-Kilometer schon absolviert. Die ersten drei Rennen in der schwedischen Liga sind für das erste Jänner-Wochenende anberaumt – so Simon ins begrenzte Starterfeld kommt. Die erste Fahrt nach Schweden ist jedenfalls für nach Weihnachten geplant.