Fußraste brach: keine Medaille für Harry Simon

„Wie gut es geht, siehst du immer erst, wenn die Konkurrenz dabei ist“, zog Harald Simon vorige Woche nach den kurzfristig eingeschobenen Trainingstagen in Schweden Bilanz. Nach dem ersten – und vielleicht auch einzigen – Renneinsatz in dieser Saison zeigt sich: Es geht nahezu hervorragend. Der Pfaffenschlager zählte bei der EM in Polen zu den Topfahrern, fuhr lange um die Medaillen mit. Eine gebrochene Fußraste kostete ihm letztlich das erste Edelmetall seit einigen Jahren.

Das passierte ausgerechnet bei der letzten Chance auf den Finaleinzug, im „Last Chance Heat“ zwischen den Dritt- bis Sechstplatzierten nach den Vorläufen. Simon hatte das Finale schon in Griffweite, in der letzten Runde brach aber eine Fußraste. „Ich konnte dann das Tempo nicht mehr halten“, sagte der 53-Jährige gegenüber Speedweek.com. Er musste den 23-jährigen Luca Bauer, der dann Bronze holte, und Dmitry Solyannikov (22) ziehen lassen. „Es ist gut, dass Nachwuchs kommt. Ich freue mich, wenn die Jungen gute Platzierungen haben. Und für mich ist auch nicht schlecht gegangen.“

In den Vorläufen holte Simon zwölf Punkte, startete gleich mit zwei Laufsiegen in die EM in Tomaszow Mazowiecki – nur der spätere Europameister Nikita Bogdanov (15), Silbermedaillengewinner Ove Ledström (14) und Titelverteidiger Solyannikov (13) holten mehr. Nicht wenige hatten Simon für die Medaillenränge auf dem Zettel. Aber es kam anders.

Damit konnte das Eisspeedway-Urgestein letztlich gut leben. Weniger hingegen mit der Terminisierung der EM. Wegen der Kurzfristigkeit monierte er schon vorige Woche gegenüber der NÖN. In der Nachschau holte er noch mehr aus: Der Termin Anfang Dezember sei „Schwachsinn“, weil nur ein kleiner Teil des Fahrerfeldes vorher trainieren konnte. Das habe sich in den Leistungen niedergeschlagen. „Es war auch unnötig gefährlich dadurch“, so Simon zu Speedweek.com. „Es gab so viele Stürze, ich glaub 15 oder sogar mehr. Das war Wahnsinn!“ In den Trainingsläufen erwischte es auch den zweiten Österreicher, Frankie Zorn, der deshalb die EM auslassen musste.

Wie und ob die Saison für Harry Simon weitergeht, ist derzeit immer noch nicht sicher. Angesichts der prekären Covid-Situation will er sich nicht festlegen. Dass die Einzel-WM-Rennen in Inzell (GER) und Heerenveen (NED) aktuell auf wackligen Beinen stehen, verdeutlichte der Pfaffenschlager bereits vorige Woche. Damit bliebe nur das Rennwochenende im russischen Togliatti. „Da steht aber der große Reiseaufwand für den kurzen Renneinsatz in keiner Relation. Das tue ich mir nicht an“, sagt Simon, der auch noch keine Rennlizenz für 2022 beantragt hat. Bereits vorige Woche kündigte er an, den Dezember abwarten zu wollen. Nimmt er die Einzel-WM doch in Angriff, müsste Simon am 15. Jänner wieder nach Schweden zur Qualifikation in Örnsköldsvik.