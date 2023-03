Harald Simon: Bei EM die Medaillen knapp verpasst

Werbung

Lange hat es gedauert, aber am letzten Februar-Wochenende kam Harald Simon doch noch zu seinen ersten Renn-Kilometern der Saison. Und die waren gleich wichtig. Bei der Europameisterschaft im polnischen Sanok hatte er schließlich seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Das gelang ihm nicht, er musste einem anderen Österreicher, Franz Zorn, die Goldene überlassen. War Simon nach Tag eins noch immerhin auf Medaillenkurs, schaute am Ende Rang fünf heraus.

„Ich muss zufrieden sein. Mehr ist momentan nicht drin“, sagte Simon am Montag nach der Heimkehr ins Waldviertel. Den Trainingsrückstand konnte er auch in den vergangenen Wochen in Schweden mit Ove Ledström als Sparring-Partner kaum aufholen. Auch dort war es zu warm. „Erst in den letzten drei Tagen konnten wir aufs Eis… Es ist blöd, wenn du immer so wetterabhängig bist“, seufzte der 54-Jährige, dem auch sein Rücken noch Probleme macht.

Insgesamt fünf Bandscheibenvorfälle haben ihm überhaupt erst den Trainingsrückstand eingebrockt – auch die Schweden-Liga verpasste er deshalb.

„Es fehlt nicht viel, aber das reicht eben aus, um in der Spitze hinterherzufahren.“

„Das macht natürlich einen Unterschied aus. Die anderen sind schon fünf Rennen gefahren“, erklärt Simon. „Es fehlt nicht viel, aber das reicht eben aus, um in der Spitze hinterherzufahren.“ Wie knapp dran der Pfaffenschlager trotz aller Rückschläge dran ist, zeigte er in Sanok eindrucksvoll. Am Samstag schrieb er zwölf Punkte, gab nur gegen Jan Klatovsky, Jimmy Olsen und den Salzburger Franky Zorn je einen Punkt ab und qualifizierte sich als Fünfter für den Last-Chance-Heat.

Dort musste sich Simon in einem Vier-Runden-Krimi hinter Olsen und Klatovsky anstellen, war draußen. Den Lauf um die letzte Medaillenchance verpasste Simon am Sonntag. Ein Sturz im letzten Vorlauf kostete ihm wichtige Punkte, acht Zähler und Tagesrang sieben wurden es letztlich. In der Endabrechnung war das Waldviertler Urgestein damit auf Rang fünf.

Für Harry Simon geht es jetzt darum, Renn-Kilometer zu sammeln. Darum gibt er sich auch das „Ice Speedway for Europe“ in Berlin am Sonntag – ein internationales Rennen im Rahmen der Deutschen Meisterschaften. „Sehr weit weg für einen Renntag. Aber ein wichtiges Training unter Rennbedingungen“, sagte Simon. Am 17. und 18. März wird in Inzell die Weltmeisterschaft ausgetragen.